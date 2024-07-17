Петербургские гроссмейстеры Линчевский и Левин пока не проигрывают на шахматном турнире «Минск – 2024», посвящённом столетию Бронштейна

Лето – шахматная пора: в столице России продолжается «Moscow Open – 2024», а в Минск на турнир, посвящённый 100-летию со дня рождения Давида Бронштейна, отправились и шахматисты из Санкт-Петербурга. Имя Бронштейна прекрасно известно любителям шахмат: Давид Ионович входил в мировую шахматную элиту, соперничал с Михаилом Ботвинником, писал книги.

«Питерец.ру» отмечает, что два гроссмейстера из города на Неве – Даниил Линчевский и Евгений Левин – вместе с участницей Высшей лиги Алёной Гармаш пока весьма достойно выступают в Минске. Сейчас продолжается 7-й тур, и уже известен результат партии с участием Линчевского – ничья с Евгением Воробьёвым. Левин, в прошлом туре победивший «хозяина поля» Серафима Круковского, сейчас играет с ещё одним представителем Белоруссии Матвеем Савельевым. А Гармаш (5 очков) сражается с международным мастером Максимом Самусенко.

Поскольку 7-й тур ещё продолжается, то о положени в турнирной таблице можно говорить приблизительно. Но промежуточный лидер у турнира «Минск – 2024» есть – это победитель прошлогодней Высшей лиги в Новокузнецке Павел Понкратов (6 очков), одержавший важную победу над Михаилом Спижарным (Белоруссия). У Линчевского – 5,5 очков, а у любителя ничьих Левина – только 4,5.