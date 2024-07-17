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Питерец.ру » Спорт » По-разному начали петербургские шахматистки «Moscow Open – 2024»: Татьяна Гетьман и Даяна Насыбуллина свои партии выиграли, а Дарья Юрасова довольствовалась ничьей

По-разному начали петербургские шахматистки «Moscow Open – 2024»: Татьяна Гетьман и Даяна Насыбуллина свои партии выиграли, а Дарья Юрасова довольствовалась ничьей

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
open.moscowchess.org
Насыбуллиной во втором туре предстоит сыграть с действующей чемпионкой России Баирой Ковановой, да ещё и чёрным цветом.

«Питерец.ру» решил подробно осветить стартовый тур женского турнира на «Moscow Open – 2024», потому что в среду шахматисткам предстоят сразу два тура в день. Самый высокий стартовый рейтинг из числа петербурженок имела Татьяна Гетьман, и ей удалось начать с победы. В первом туре Гетьман белыми победила Диану Тариелашвили из Подмосковья. Выиграли свои партии и другие рейтинг-фаворитки – Марина Корнева, Екатерина Гольцева, Дарья Войт, Баира Кованова, Маргарита Лысенко, Екатерина Борисова, Екатерина Смирнова, Маргарита Потапова и Зарина Шафигуллина.

Именно с победительницей прошлогоднего Суперфинала чемпионата России в Царском Селе Ковановой встретится во 2-м туре ещё одна представительница города на Неве Даяна Насыбуллина после своей победы над москвичкой Марией Виноградовой. А вот петербурженка Дарья Юрасова не смогла реализовать белый цвет в партии с Кити Наданян из Армении (в следующем туре соперницей Юрасовой станет москвичка Элиза Терещенко).

Смогла выиграть свою партию и Маргарита Костыгова, а вот ещё две шахматистки из города на Неве добыли на старте по ничьей – это Юлия Заикина и Ярослава Васильцова. У Арианы Шихалиевой вряд ли было много шансов против Гольцевой, итог – поражение белыми.


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