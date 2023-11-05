Российский гроссмейстер Андрей Есипенко после победы в 10-м туре над иранцем Магсудлу имеет отличные шансы выиграть «Большую Швейцарку ФИДЕ»: всё решит партия с Гири

«Питерец.ру» отмечает очередную ничью Максима Матлакова – в 10-м туре шахматист из города на Неве заключил мирное соглашение с Иваном Шаричем из Хорватии и набрал 5,5 очков (46-е место). Но главное для российских любителей шахмат – это лидерство Андрея Есипенко, одержавшего важную победу над иранским шахматистом Магсудлу. У Есипенко, американца Накамуры и Видита из Индии – по 7,5 очков и судьбу первого места и путёвок в претендентский турнир решит заключительный тур.

С соперником Есипенко откровенно не повезло – сделавший по ходу турнира на острове Мэн много ничьих петербургский голландец Аниш Гири смог вынырнуть из-за спин конкурентов, одержав две победы подряд – над Мамедовым (Азербайджан) и Ниманном (США). Более высокий рейтинг Гири (2760 против 2673 у Есипенко на момент начала «Большой Швейцарки) и белый цвет – вот серьёзные козыри Гири. Видит сыграет белыми с Предке, Накамура чёрными – с Эригайси.

В женском турнире продолжает феерить сестра финалиста Кубка мира – 2023 Прагнанандхи, а вот россиянки не радуют. Даже обезьянка на кофте Полины Шуваловой могла расстроиться из-за трёх подряд поражений: Шувалова (4,5 очка) в этом туре уступила известной шахматной красавице Тане Садчев из Индии.