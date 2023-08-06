В Ленобласти задержали участника хуторского конфликта со стрельбой

Вчера поздним вечером около 21 часа 10 минут к полицейским Приозерского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в пос. Марьино, сосед, находящийся в состоянии алкогольного опьянения стреляет из карабина.

Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что на одном из хуторов между двумя хозяевами дачных участков, мужчинами 56 и 67 лет, произошел конфликт, в ходе которого последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел два выстрела в землю.

Стрелок задержан полицейскими и доставлен в отдел полиции.

В доме у задержанного изъяты 3 ружья, 2 магазина с тремя патронами, две стреляные гильзы. Разрешение на оружие у пенсионера имелось.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК Р.