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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали 19-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Бабушкина

В Петербурге задержали 19-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Бабушкина

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали 19-летнего пособника мошенников, обманувшего пожилую жительницу Невского района  

Вчера, 25 ноября к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 87-летней жительницы дома 72 по улице Бабушкина. 
Пенсионерка рассказала правоохранителям, что мошенники, представляясь по телефону сотрудниками различных ведомств, убедили ее в необходимости задекларировать свои сбережения.

Поверив телефонным аферистам, женщина отдала возле дверей своей квартиры неизвестному мужчине 1 402 530 рублей.

В тот же день, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам, возле дома 53 корпус 1 по Витебскому проспекту задержали подозреваемого в указанном преступлении.  Им оказался 19-летний местный житель.

Подозреваемого доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район, мошенничество, пенсионеры
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