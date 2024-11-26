В Петербурге задержали 19-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Бабушкина

Вчера, 25 ноября к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 87-летней жительницы дома 72 по улице Бабушкина.
Пенсионерка рассказала правоохранителям, что мошенники, представляясь по телефону сотрудниками различных ведомств, убедили ее в необходимости задекларировать свои сбережения.
Поверив телефонным аферистам, женщина отдала возле дверей своей квартиры неизвестному мужчине 1 402 530 рублей.
В тот же день, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам, возле дома 53 корпус 1 по Витебскому проспекту задержали подозреваемого в указанном преступлении. Им оказался 19-летний местный житель.
Подозреваемого доставили в отдел полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.