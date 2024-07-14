На Шушарской дороге водитель каршерингового автомобиль погиб врезавшись в бетонное основание моста

Сегодня ночью, 14 июля 2024 года около 01 часа 15 минут на Шушарской дороге в Пушкинском районе Петербурга каршеринговый автомобиль «Киа Рио», двигавшийся от Петербургского шоссе в сторону Новгородского проспекта, совершил наезд на препятствие, а именно в левое бетонное основание железнодорожного моста, в результате автомобиль загорелся.

В результате дорожного происшествия неустановленный водитель автомобиля «Киа Рио» скончался на месте происшествия.

Личность погибшего устанавливается.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.