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Питерец.ру » Происшествия » На Шушарской дороге водитель каршерингового автомобиль погиб врезавшись в бетонное основание моста

На Шушарской дороге водитель каршерингового автомобиль погиб врезавшись в бетонное основание моста

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Пушкинском районе 

Сегодня ночью, 14 июля 2024 года около 01 часа 15 минут на Шушарской дороге в Пушкинском районе Петербурга каршеринговый автомобиль «Киа Рио», двигавшийся от Петербургского шоссе в сторону Новгородского проспекта, совершил наезд на препятствие, а именно в левое бетонное основание железнодорожного моста, в результате автомобиль загорелся.

В результате дорожного происшествия неустановленный водитель автомобиля «Киа Рио» скончался на месте происшествия. 

Личность погибшего  устанавливается.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район ДТП
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