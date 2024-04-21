Напкануне, 20 апреля 2024 года к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 62-летнего петербуржца, проживающего в доме 2 по Учебному переулку.
Мужчина рассказал стражам порядка о том, что 13 апреля ему позвонили неизвестные убеждавшие его в том, что на его имя, якобы, оформлены кредиты в различных банках. Для того, чтобы их "обнулить", необходимо взять другие кредиты и перевести деньги на "безопасный", продиктованный неизвестными, счет. Последовав инструкции, голосам в трубке, мужчина оформил и снял в нескольких финансово-кредитных учреждениях 9,7 миллиона рублей, после чего перевел их на счета, указанные мошенниками.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На севере Петербурга пенсионер перевел аферистам 9,7 миллиона рублей
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские разыскивают мошенников, обманувших пенсионера из Учебного переулка
Напкануне, 20 апреля 2024 года к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 62-летнего петербуржца, проживающего в доме 2 по Учебному переулку.
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