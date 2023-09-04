В Приморском районе хирург Военно-медицинской академии перевел мошенникам 13,5 миллионов рублей

Вчера к полицейским Приморского района Петербурга обратился 69-летний врач клиники термических поражений и пластической хирургии Военно-медицинской академии. Врач сообщил стражам порядка о том, что в период времени с 28 августа по 1 сентября ему названивали неизвестные, представлявшиеся сотрудниками Сбербанка, и под предлогом обеспечения сохранности безопасности денежных средств убедили хирурга перевести на указанные ими счета 13 496 450 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.