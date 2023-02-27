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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в отношении двух мужчин, избивших оппонентов, возбуждено уголовное дело

В Ленобласти в отношении двух мужчин, избивших оппонентов, возбуждено уголовное дело

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Опубликовал: Anton78
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В Ленинградской области в отношении двух мужчин, избивших оппонентов, возбуждено уголовное дело

25 февраля 2023 в 21:46 в полицию поступило сообщение о том, что у дома 10 по улице Кировские Дачи города Выборга находится мужчина с ножевым ранением.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили двух местных жителей, 21 и 29 лет, с проникающими ранениями в области груди и брюшной полости. Оба мужчины в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу.

По подозрению в совершении данного преступления в квартире дома 10 по улице Кировские Дачи задержаны 21-летний неработающий мужчина и 24-летний местный житель, работник одной из судостроительных компаний Ленинградской области.

27 февраля 2023 года в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО телесные повреждения
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