Дебоширов, устроивших драку в автобусе депортируют из России

Минувшим воскресеньем около 12 часов к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение о том, что на улице Крыленко на остановке в автобусе дерутся трое мужчин.

Пострадавший мужчина, 2001 года рождения госпитализирован и, после оказания медицинской помощи, отпущен.

Другие два участника конфликта доставлены в отдел полиции Невского района.

Установлено что двое мужчин, 1997 и 1998 годов рождения, граждан сопредельного государства, находились на территории России нелегально. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).

Невским районным судом в отношении злоумышленников избрана мера административного наказания в виде административного выдворения за пределы РФ.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Разбирательство по факту инцидента продолжается.