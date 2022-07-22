В Купчино задержали квартирного вора

Вчера к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от гражданки, 1982 года рождения, о том, что в период с 12 часов 00 минут 07.07.2022 до 08 часов 14 минут 21.07.2022 неизвестный, разбив окно, проник в принадлежащую ей квартиру, расположенную на 1 этаже дома №19 по Альпийскому переулку, откуда совершил хищение инструментов и ювелирных украшений на сумму 13 700 рублей.

В тот же день возле дома №15 по улице Купчинской в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 45-летний ранее неоднократно судимый гражданин.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Решается вопрос об избрании меры пресечения.