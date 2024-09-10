В Петербурге отметили 106-ю годовщину формирования военно-политических органов Росгвардии

В Санкт-Петербурге в историческом парке «Россия – моя история» состоялось торжественное собрание, посвященное 106-й годовщине со дня формирования военно-политических органов Росгвардии.

Начальник Главного военно-политического управления Росгвардии генерал-лейтенант Денис Ермаков и командующий Северо-Западным округом Росгвардии Герой России генерал-лейтенант Сергей Бураков и начальник Военной академии Росгвардии генерал-майор Андрей Кийко вручили государственные и ведомственные награды офицерам военно-политических органов, отличившимся в зоне проведения специальной военной операции, а также в ходе обеспечения безопасности в Санкт-Петербурге.

С поздравлением к военнослужащим и сотрудникам обратились представители разных религиозных конфессий: отец Василий и имам Ислам Салихов.

Росгвардейцы минутой молчания почтили память боевых товарищей, погибших пои исполнении воинского и служебного долга.