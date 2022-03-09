Подростки тоже прививаются

Тема борьбы с ковидом по-прежнему остается актуальной. В силу объективных причин об этом сейчас говорят не так много. Но вирус не улетучился: он все еще сохранился, и с ним нужно продолжать борьбу.

Одним из таких направлений является вакцинация подростков. Она уже началась в Петербурге. Желающие могут сделать прививку от ковида. В настоящий момент вакцинировалось примерно 3,4 тыс. детей. Из них чуть более 2 тыс. прошли полный цикл вакцинации. Для подростков работает 92 прививочных пункта.

«Питерец.ру» отмечает, что вопрос подростковой вакцинации достаточно деликатный. Это делается по собственному желанию родителей и детей. Давление здесь является неприемлемым.

Напоминаем, что право принимать самостоятельное решение о прививке у ребенка наступает с 15 летнего возраста. Вакцинация других детей возможна только при согласии родителей.