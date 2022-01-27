Вакцинация подростков началась

Прививочная кампания против ковида затрагивает различные слои населения. Теперь власти хотят привить подростков. В Петербурге уже открылась запись на эту вакцинацию. В городе будут прививать подростков в возрасте 12-15 лет.

Для этой цели используют детский препарат «Спутник M». Прививочные пункты откроются в 59 поликлиниках. Эта вакцина состоит из 2 компонентов. Между первой и второй прививкой должен пройти интервал 3 недели.

«Питерец.ру» напоминает, что эта вакцинация является добровольной. Делать такую прививку нельзя без разрешения взрослых. Для вакцинации потребуется письменное заявление родителей. Запись на вакцинацию доступна через портал Горздрава, а также по телефону 122.

Пока в обществе нет какой-либо однозначной реакции по вопросам детской вакцинации. Поскольку такая прививка делается добровольно, родители могут спокойно отказаться. Шума вокруг этого не будет до тех, пока не начнут активно побуждать вакцинировать детей.