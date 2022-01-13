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Питерец.ру » Общество » Когда подросток может вакцинироваться?

Когда подросток может вакцинироваться?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kommersant.ru
Когда подросток может принимать решение относительно вакцинации или отказа от нее?

Сейчас поднимается вопрос относительно вакцинации подростков. Это мероприятие носит добровольный характер. Прививка делается только с разрешения родителей. Ситуацию прояснил врач из Петербурга Борис Шеляпин. Медицинский специалист отметил, что человек уже с 15 лет может сам принимать решение относительно любого медвмешательства.

Однако для заполнения договора в клинике требуется присутствие взрослого. Ребенок не может подписывать такие бумаги до 18 лет. Поэтому здесь нужна помощь родителей. Но для оформления отказа или письменного согласия 15-летнему подростку не нужно чье-то разрешение. Такое решение он может принимать самостоятельно.

«Питерец.ру» обращает внимание, что вопрос детских прививок не является предметом активных дискуссий. Сегодня общество больше озабочено другими вещами. Но споры по поводу подростковой вакцинации возможны. Скорее всего, они возникнут с началом этой кампании.

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