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Питерец.ру » Культура » В Петербурге при поддержке Росгвардии состоялся концерт «Дети и война»

В Петербурге при поддержке Росгвардии состоялся концерт «Дети и война»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге при поддержке Росгвардии состоялся концерт «Дети и война»

В Санкт-Петербурге в концертном зале Мариинского театра Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации совместно с фондом поддержки творчески одаренных детей и молодежи «Белый пароход» состоялся концерт «Детство и война», посвящённый 80-летию начала блокады Ленинграда.
Более ста детей из 26 регионов России с ограниченными физическими возможностями, сироты, дети из малообеспеченных семей, детских домов и интернатов исполнили всенародно любимые композиции о Великой Отечественной войне. Со сцены прозвучали в том числе в сопровождении жестового пения песни «Вставай страна огромная», «Любовь святая», «Вспомните, ребята», «Алёша», «Сигнальщики-горнисты», «Идут батальоны» и другие композиции.  
После Севастополя и Москвы Санкт-Петербург стал третьим городом, где прошёл концерт. От имени петербуржцев талантливых ребят поблагодарили за сохранение памяти о фронтовиках и жителях блокадного Ленинграда командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков и художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев. Благотворительная акция продолжится в других городах.
«Дорогие ребята! Спасибо за ваши творческие старания, благодаря которым память о нашем великом прошлом продолжает жить!» - сказал генерал-полковник Павел Дашков.

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