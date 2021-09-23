В Петербурге при поддержке Росгвардии состоялся концерт «Дети и война»

В Санкт-Петербурге в концертном зале Мариинского театра Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации совместно с фондом поддержки творчески одаренных детей и молодежи «Белый пароход» состоялся концерт «Детство и война», посвящённый 80-летию начала блокады Ленинграда.

Более ста детей из 26 регионов России с ограниченными физическими возможностями, сироты, дети из малообеспеченных семей, детских домов и интернатов исполнили всенародно любимые композиции о Великой Отечественной войне. Со сцены прозвучали в том числе в сопровождении жестового пения песни «Вставай страна огромная», «Любовь святая», «Вспомните, ребята», «Алёша», «Сигнальщики-горнисты», «Идут батальоны» и другие композиции.

После Севастополя и Москвы Санкт-Петербург стал третьим городом, где прошёл концерт. От имени петербуржцев талантливых ребят поблагодарили за сохранение памяти о фронтовиках и жителях блокадного Ленинграда командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков и художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев. Благотворительная акция продолжится в других городах.

«Дорогие ребята! Спасибо за ваши творческие старания, благодаря которым память о нашем великом прошлом продолжает жить!» - сказал генерал-полковник Павел Дашков.