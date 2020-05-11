Защитные маски и костюмы от Михаила Романова получили сотрудники УМВД по Фрунзенскому району

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов провел встречу с сотрудниками УМВД по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга. В ходе мероприятия парламентарий передал патрульным Управления защитные маски и костюмы, пожелав им удачи в работе.

Депутат обсудил с начальником УМВД по Фрунзенскому району полковником полиции Николаем Хлусовым недавно подписанное соглашение о сотрудничестве при исполнении новых правовых норм, направленных на противодействие коронавирусу, между Министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. В соответствии с документом, полиция обязана пресекать нарушения гражданами режима самоизоляции, а также предприятиями и организациями режима нерабочих дней. За нарушения налагаются штрафы до 40 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юридических лиц – изменения в региональное законодательство вступили в силу с 19 апреля 2020 года.