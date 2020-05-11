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Питерец.ру » Общество » Защитные маски и костюмы от Михаила Романова получили сотрудники УМВД по Фрунзенскому району

Защитные маски и костюмы от Михаила Романова получили сотрудники УМВД по Фрунзенскому району

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
pressuha.com
Защитные маски и костюмы от Михаила Романова получили сотрудники УМВД по Фрунзенскому району

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов провел встречу с сотрудниками УМВД по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга. В ходе мероприятия парламентарий передал патрульным Управления защитные маски и костюмы, пожелав им удачи в работе.

Депутат обсудил с начальником УМВД по Фрунзенскому району полковником полиции Николаем Хлусовым недавно подписанное соглашение о сотрудничестве при исполнении новых правовых норм, направленных на противодействие коронавирусу, между Министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. В соответствии с документом, полиция обязана пресекать нарушения гражданами режима самоизоляции, а также предприятиями и организациями режима нерабочих дней. За нарушения налагаются штрафы до 40 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юридических лиц – изменения в региональное законодательство вступили в силу с 19 апреля 2020 года.

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