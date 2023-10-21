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Питерец.ру » Спорт » Сухое поражение СКА в Нижнекамске от «Нефтехимика», дубль сделал Жукенов

Сухое поражение СКА в Нижнекамске от «Нефтехимика», дубль сделал Жукенов

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42
Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ska.ru
Что это было? Это не сон? «Нефтехимик» – СКА 2:0?

«Питерец.ру» давно не удивлялся какому-то конкретному результату в такой же мере, как к субботнему поражению СКА от «Нефтехимика» в Нижнекамске (0:2). Всё, буквально всё говорило в пользу СКА – и преимущество в уровне исполнительского мастерства во всех линиях, и мотивация после не самого удачного старта петербуржцев в сезоне – 2023/2024, и предыстория личных встреч.

Но хоккей потому и так нравится зрителям, что не перестаёт удивлять: СКА не только проиграл аутсайдеру Восточной конференции КХЛ, но даже не смог забить Филиппу Долганову. А вот хозяева «Нефтехим-Арены» отличились дважды: дубль в составе победителей сделал Дмитрий Жукенов. Первая шайба влетела в ворота Никиты Серебрякова на 30-й минуте в равных составах (ассистировали Жукенову Дмитрий Соколов и Владимир Брюквин), а второй раз «Нефтехимик» забил в большинстве. Случилось это на 54-й минуте, когда на скамейке штрафников отдыхал Михаил Пашнин. Тот же Соколов и Булат Шафигуллин содействовали Жукенову во взятии ворот СКА, и счёт 2:0 не изменился до финальной сирены.

Это поражение стало для СКА вторым в нынешнем сезоне, когда невские армейцы не смогли забросить. 12 сентября СКА проиграл «Спартаку» со счётом 0:3, «сухарь» тогда удался Рыбару.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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