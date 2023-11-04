В матче с «Витязем» петербургский СКА отыгрался с 0:2 и выиграл по буллитам благодаря точному штрафному броску Гальченюка

Никита Серебряков опозорился в дебюте матча на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина», дважды пропустив уже к 8-й минуте. «Витязь» открыл счёт на 4-й минуте, после чего Владислав Цицюра удвоил преимущество подмосковного клуба. Роману Ротенбергу пришлось экстренно менять вратаря – на льду появился рекрутированный из «СКА-Невы» Павел Мойсевич. «Питерец.ру» рад за Мойсевича, который сумел не пропустить за проведённое на льду время, что позволило СКА добиться овертайма и победить по буллитам.

На 46-й минуте Алекс Гальченюк с передач потускневшего в этом сезоне Марата Хайруллина и блистающего нынешней осенью Александра Никишина реализовал «лишнего», сделав счёт 2:1 в пользу «Витязя». Спасительную для СКА шайбу забросил не кто-то из звёзд атаки петербургского коллектива, а Сергей Сапего. Случилось это на 55-й минуте, а помогли Сапего отличиться Михаил Воробьёв и Сергей Толчинский.

Овертайм не выявил победителя, и команды приступили к исполнению послематчевых буллитов. «Витязь» и здесь был близок к итоговой победе: Цициюра забил, и преимущество команды Дмитрия Рябыкина держалось до пятого штрафного броска. И здесь Гальченюк сначала сравнял счёт в серии, а затем и принёс СКА трудную победу – 3:2Б.