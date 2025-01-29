В матче с «Витязем» Иван Демидов сделал хет-трик, а СКА победил со счётом 4:1

Крупная победа над подмосковным «Витязем» порадовала поклонников СКА, но «Питерец.ру» знает один нюанс: слишком уж весомо преимущество невских армейцев в личных встречах. Вот и на этот раз «Витязь» был побеждён, да ещё и с крупным счётом. Начало было положено точным броском Ивана Демидова на 14-й минуте, а помогли выбранному на драфте НХЛ «Монреалем» нападающему СКА открыть счёт более опытные хоккеисты – Сергей Плотников и Михаил Григоренко. Но именно Демидов стал главным героем игры, поскольку отличился ещё дважды, сделав первый хет-трик в нынешней «регулярке».

Во втором периоде зрители заполненной на девять десятых «СКА Арены» увидели одно взятие ворот – это Николай Поляков с передач Захара Бардакова и Валентина Зыкова забросил шайбу, ставшую в итоге победной для хозяев льда. Третья двадцатиминутка началась при счёте 2:0 в пользу СКА, но Владислав Цицюра внёс интригу, сократив отставание «Витязя» до минимума – лишь 2:1 на 41-й минуте встречи.

Однако это был вечер Демидова (возможно, матч смотрели в Монреале?): на 45-й минуте Плотников и Данила Галенюк помогли Демидову забить снова, а хет-трик был оформлен попаданием в пустые ворота команды Павла Десяткова. Итог игры – 4:1 в пользу СКА.