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Питерец.ру » Спорт » Волейбольное «Динамо-ЛО» в гостях победило оренбургский «Нефтяник» со счётом 3–1

Волейбольное «Динамо-ЛО» в гостях победило оренбургский «Нефтяник» со счётом 3–1

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Индивидуальной результативностью в составе победителей блеснули Мергарехо и Авдоченко.

Оренбургский «Нефтяник» (иногда этот клуб называют «Оренбуржье») в турнирной таблице мужской волейбольной Суперлиги находится ниже, чем «Динамо-ЛО». Да и предыдущие дуэли «Нефтяника» и клуба из Ленобласти складывались в основном в пользу сосновоборцев («Питерец.ру» не забыл о фиаско «Динамо-ЛО» в Оренбурге в начале 2024 года).

На этот раз снова был зафиксирован счёт 3–1, но уже в пользу гостей. Равная борьба в стартовой партии (в один из моментов «полетела» подача у Дмитрия Коленковского) завершилась нервной концовкой. Отрадно, что больше повезло гостям, в составе которых в ключевой момент отлично проявили себя Константин Тюшкевич и Назар Литвиненко.

Выиграв первый сет со счётом 25:22, динамовцы и во второй партии повели 5 очков уже в дебюте. Но «Оренбуржье» сумело изменить ход игры, и счёт в матче сравнялся. Но третий сет завершился в пользу команды Александра Климкина, счёт – 25:22. А вот в четвёртом сете хозяева откровенно разочаровали, проиграв этот отрезок матча с разницей в 11 очков. Итог – гостевая победа «Динамо-ЛО» со счётом 3–1, а самыми результативными у «Атомных Парней» на этот раз стали Осниэль Мергарехо (19 очков) и Павел Авдоченко (15 очков), а Коленковский набрал 10 очков.


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