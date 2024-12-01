«Динамо-ЛО» в мужской волейбольной Суперлиге победило новокуйбышевский клуб «Нова» в трёх партиях, Мергарехо и Авдоченко набрали по 15 очков

Дела петербургского волейбольного «Зенита» и «Динамо-ЛО» из Ленобласти синхронно пошли на лад. «Сине-бело-голубые» вслед за победой над столичным «Динамо» (3–1) одолели и клуб МГТУ (3–2). Коллектив Владимира Алекно немного поправил своё турнирное положение, а следующий матч с кем-то из лидеров Суперлиги «Зенит» проведёт уже в январе.

«Питерец.ру» рад третьей победе подряд «Динамо-ЛО»: несмотря на то, что команда Александра Климкина обыграла очередного соперника в трёх сетах, борьба была весьма упорной. «Нова» вела в первой партии 16:13, но на подачу удачно вышел Дмитрий Коленковский. Итог стартового сета – 25:22.

Счёт 12:12 во второй партии сменился на преимущество сосновоборцев в 3 очка – 19:16. Однако дело дошло до игры «на балансе», где больше повезло динамовцам – 27:25 и 2–0 в матче. Получив небольшой перевес в дебюте третьего сета, «Динамо-ЛО» сумело воплотить его в победу в этом сете со счётом 25:21. Лучшую результативность в составе победителей показали Осниэль Мергарехо и Павел Авдоченко, набравшие по 15 очков. В составе «Новы» 14 очков – у Евгения Рыбакова, 10 – у Максима Шпилёва.

11 декабря «Динамо-ЛО» сыграет с АСК в Нижнем Новгороде, а 16 декабря сосновоборцы примут московское «Динамо».



