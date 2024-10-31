Иван Демидов набрал 2 очка в матче, который СКА проиграл «Локомотиву» со счётом 2:3

Победная серия СКА длиной в восемь матчей прервалась в поединке с ярославским «Локомотивом». «Питерец.ру» напоминает, что предыдущий восьмиматчевый отрезок команды Романа Ротенберга вместил в себя и 8:1 с «Витязем», и 8:0 с «Куньлунем».

Железнодорожники быстро открыли счёт: Александр Полунин пошёл на добивание после своего же броска, и Егор Заврагин не спас – 0:1. Но Иван Демидов тут же исполнил красивую шайбу в ворота одного из лучших вратарей КХЛ Даниила Исаева, наверняка порадовав этим менеджмент «Монреаль Канадиенс».

Александр Радулов забил в прошлом матче «Локомотива», огорчив минских динамовцев. Удалось Радулову отличиться и в Санкт-Петербурге: точный бросок ярославского ветерана сделал счёт 2:1. Но на этом голевая феерия первого периода не закончилась: Евгений Кузнецов забил с передач Демидова и Арсения Грицюка, но Максим Шалунов снова вывел гостей вперёд на 17-й минуте. Вряд ли кто-то в тот момент мог предположить, что больше заброшенных шайб трибуны «Ледового» в этой встрече не увидят. «Локомотив» дважды зарабатывал от арбитров малые штрафы, но реализовать большинство СКА не удалось – 2:3.

«Локомотив» набрал 38 очков и продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ, СКА отстаёт на 7 очков.



