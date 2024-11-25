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Питерец.ру » Спорт » Чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь с победы чёрными начал защиту своего титула в сингапурском матче с индийским гроссмейстером Доммараджу Гукешем

Чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь с победы чёрными начал защиту своего титула в сингапурском матче с индийским гроссмейстером Доммараджу Гукешем

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
worldchampionship.fide.com
Вопреки предматчевым прогнозам не блиставший после завоевания шахматной короны Дин Лижэнь выиграл первую партию.

До начала матча явным фаворитом виделся 18-летний Доммараджу Гукеш из Индии (на фото): «Питерец.ру» сравнил рейтинги ФИДЕ обоих участников противостояния и убедился, что с формальной точки зрения так и есть. Ведь победитель претендентского турнира в Торонто Гукеш входит в первую пятёрку с рейтингом 2783, а Дин Лижэнь с показателем в 2728 пункта ЭЛО расположился на позорном скромном для чемпиона мира 23-м месте. Дин Лижэнь даже не является лучшим по рейтингу шахматистом КНР: Вэй И занимает девятое место в мире, его рейтинг – 2753.

В ответ на первый ход претендента королевской пешкой Дин Лижэнь избрал Французскую защиту. Гукеш предсказуемо не пошёл на разменный вариант, а чемпион мира вскоре надолго погрузился в размышления. Долго думал Дин Лижэнь не зря: индийский гроссмейстер мог поддаться на кажущуюся неуверенность и слишком рано ослабил свою пешечную структуру.

Затем Гукеш стал играть авантюрно, за что и поплатился: чёрные перехватили инициативу, получили преимущество и после контроля времени белые сдались. Гукеш разочаровал, не сумев удивить своего 32-летнего соперника дебютным наскоком. Поскольку матч начался с результативной партии, любители шахмат стали вспоминать времена Ананда и Топалова.


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