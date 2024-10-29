СКА забросил пять шайб за третий период матча с «Сибирью» и выиграл у команды Вадима Епанчинцева со счётом 5:3

Победная серия СКА после игры с «Сибирью» составила уже семь матчей. «Питерец.ру» не забыл, как в сентябре прошлого года дубль Тейлора Бека позволил новосибирцам выиграть в «Ледовом» со счётом 2:1. Забил канадский легионер сибиряков и на этот раз: на 55-й минуте Беку помог отличиться ... голкипер гостей Антон Красоткин – и такое бывает в хоккее!

Началось всё с «сухого» первого периода: Егор Заврагин и Красоткин не желали пропускать, а удалений в обеих командах не было до середины матча. На 25-й минуте Максим Карпов продемонстрировал свой особый настрой и огорчил бывший клуб: так «Сибирь» повела в счёте. Очень быстро СКА удалось отыграться: первое же удаление стало результативным. Американский защитник СКА Тони Деанджело отпасовал Глотову, который зажёг на табло две единицы. Но настоящая феерия ожидала трибуны в третьей двадцатиминутке.

После второго перерыва СКА смял оборонительные порядки «Сибири»: шайбы Евгения Кузнецова, Сергея Плотникова и Михаила Григоренко довели счёт до крупного. Сибиряки огрызнулись точным броском Бека, но Захар Бардаков не промахнулся по пустым воротам гостей. Итог матча – крупная победа СКА со счётом 6:3.

В другой встрече понедельника «Автомобилист» победил «Трактор» (5:4).