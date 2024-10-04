СКА одержал сухую победу в Минске со счётом 3:0, Глотов сделал дубль

После поражения от «Куньлуня» («Питерец.ру» напоминает, что по ходу встречи с китайским клубом счёт был 1:5) СКА срочно требовалась победа. Минских динамовцев можно назвать сравнительно удобным соперником для СКА, хотя имелся у очередного соперника свой «джокер». Имя ему – Вадим Шипачёв, у которого пока игра за новый клуб не очень идёт (КХЛ даже отобрал у идущего на бомбардирский рекорд Лиги центрфорварда ассистентский балл в одном из матчей).

Василий Глотов открыл счёт уже на 26-й секунде, а помогли ему отличиться Александр Никишин и Арсений Грицюк. После такого начала зрители заполненой до отказа «Минск-Арены» вправе были ожидать весьма результативного матча. Но Роман Ротенберг явно дал установку не пропустить, и голкиперу невских армейцев Артемию Плешкову удалось заработать «сухарь».

Во втором периоде Грицюк с передач Валентина Зыкова и Данилы Галенюка удвоил преимущество петербуржцев, но интрига сохранялась вплоть до концовки третьей двадцатиминутки. Лишь шайба Глотова в пустые ворота минчан сняла все вопросы о победителе – 3:0 в пользу СКА. Свой следующий матч петербургский клуб проведёт 5 октября с «Северсталью» в гостях.

В другом матче игрового дня «Спартак» обыграл «Барыс» (4:2), у Бурдасова – 2 очка.