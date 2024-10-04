ента новостей

00:31
Баскетбольный «Зенит» разгромил «Парму» со счётом 100:56, в составе пермяков дабл-дабл сделал Ройс Хэмм
00:10
СКА одержал сухую победу в Минске со счётом 3:0, Глотов сделал дубль
17:06
Выставка «Прогулки с Данте Алигьери»
17:03
Выставка «Скалодром»
14:39
Ленинградская область стала участницей фотовыставки Фонда Потанина и информационного агентства ТАСС
14:35
Герценовцы помогают собирать гуманитарную помощь для жителей Курской области
12:08
По каким причинам увольняются петербуржцы?
12:01
Губернатор Петербурга наградил росгвардейцев-водолазов знаками отличия «За доблесть в спасении»
11:58
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Поэтического бульвара
11:52
В поселке Сярьги задержали подозреваемого в убийстве жены
11:22
В Невском районе поймали подозреваемого в хулиганской стрельбе по окнам из пневматического пистолета
11:08
Во Фрунзенском районе задержан подозреваемый в разбое
10:57
В СПб проведен миграционный рейд
10:10
В Петербурге нашлись последователи гоголевского Чичикова
09:44
«Газпром» в лидерах по убыткам
09:44
В Приморском районе фармацевта порезали ножом при попытке ограбления аптеки
09:34
В отношении водителя «Инфинити», по вине которого погибла его беременная жена возбуждено уголовное дело
09:27
Детей вовлекают в опасные игры через мобильные приложения и чаты
09:22
В Петербурге стартует музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» – «Петербургские набережные»
22:32
«СКА-Нева» в овертайме пересилила красноярский «Сокол»: Дишковский сделал дубль, а Подлягин – 32 сэйва
22:08
Петербургское хоккейное «Динамо» стало лидером чемпионата ВХЛ после победы в Новокузнецке над «Металлургом» со счётом 3:2, Сидляров и Чернов набрали по 2 очка
19:25
Волейбольный «Зенит» на тай-брейке проиграл «Белогорью» Александра Волкова в 6-м туре Суперлиги: не помогли и 30 очков Владислава Бабкевича
19:24
Поисковики Петербурга отправятся в экспедицию «Небо Родины»
16:57
В массовом ДТП на КАД пострадали три человека
16:20
В Петербурге задержали создателя и курьера наркомаркета
14:00
На трассе «Скандинавия» полностью перекроют движение, в связи с монтажом П-образной опоры над проезжей частью
13:42
В Петербурге начался монтаж пролетов Большого Смоленского моста
13:35
В СПб и области восстановят 18 лагерей
13:14
В Ленобласти в ДТП с грузовиком погибли водитель и пассажир иномарки
12:58
Траты на ставки растут
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » СКА одержал сухую победу в Минске со счётом 3:0, Глотов сделал дубль

СКА одержал сухую победу в Минске со счётом 3:0, Глотов сделал дубль

0
35
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Американский новичок СКА Тони Деанджело (на фото) впервые не набрал очков за петербургский клуб в матче КХЛ.

После поражения от «Куньлуня» («Питерец.ру» напоминает, что по ходу встречи с китайским клубом счёт был 1:5) СКА срочно требовалась победа. Минских динамовцев можно назвать сравнительно удобным соперником для СКА, хотя имелся у очередного соперника свой «джокер». Имя ему – Вадим Шипачёв, у которого пока игра за новый клуб не очень идёт (КХЛ даже отобрал у идущего на бомбардирский рекорд Лиги центрфорварда ассистентский балл в одном из матчей).

Василий Глотов открыл счёт уже на 26-й секунде, а помогли ему отличиться Александр Никишин и Арсений Грицюк. После такого начала зрители заполненой до отказа «Минск-Арены» вправе были ожидать весьма результативного матча. Но Роман Ротенберг явно дал установку не пропустить, и голкиперу невских армейцев Артемию Плешкову удалось заработать «сухарь».

Во втором периоде Грицюк с передач Валентина Зыкова и Данилы Галенюка удвоил преимущество петербуржцев, но интрига сохранялась вплоть до концовки третьей двадцатиминутки. Лишь шайба Глотова в пустые ворота минчан сняла все вопросы о победителе – 3:0 в пользу СКА. Свой следующий матч петербургский клуб проведёт 5 октября с «Северсталью» в гостях.

В другом матче игрового дня «Спартак» обыграл «Барыс» (4:2), у Бурдасова – 2 очка.

Все по теме: хоккей СКА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-10-2023, 19:57
Защитник СКА Александр Никишин набрал 4 очка в победном для команды Ротенберга матче с «Куньлунем», счёт – 6:3
15-11-2023, 00:44
СКА победил в Казани «Ак Барс» со счётом 4:2, дубль сделал Василий Глотов
29-11-2023, 00:56
СКА сумел победить «Динамо» со счётом 5:3, дубль сделал Марат Хайруллин, а Александр Никишин играл с травмой
19-01-2024, 22:15
Шайбы Харуллина, Рендулича и Зыкова принесли СКА скромную победу над «Куньлунем», которая позволила петербургскому клубу выйти в плей-офф КХЛ – 2024
8-10-2022, 01:40
Василий Глотов забросил победную для СКА шайбу в ворота «Витязя»
26-01-2024, 23:22
Арсений Грицюк стал автором победной шайбы в ворота ЦСКА: СКА разгромно победил принципиального соперника по КХЛ – 5:1

Происшествия на дорогах

0
96
Вчера, 09:34
В отношении водителя «Инфинити», по вине которого погибла его беременная жена возбуждено уголовное дело
0
178
2-10-2024, 16:57
В массовом ДТП на КАД пострадали три человека
0
125
2-10-2024, 13:14
В Ленобласти в ДТП с грузовиком погибли водитель и пассажир иномарки
0
133
2-10-2024, 09:54
В Невском районе в ДТП пострадали водитель и 14-летний пассажир «ВАЗ 2114»
Наверх