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Питерец.ру » Спорт » Петербургское хоккейное «Динамо» проигрывало клубу «Динамо-Алтай» со счётом 0:2, но смогло одержать крупную победу

Петербургское хоккейное «Динамо» проигрывало клубу «Динамо-Алтай» со счётом 0:2, но смогло одержать крупную победу

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
dynamo-spb.com
В большом спорте такие матчи называют «волевыми победами».

Пока главный петербургский хоккейный клуб СКА готовится к выяснению отношений с армейцами столицы (этот матч состоится в Москве 2 февраля) две команды из города на Неве продолжают борьбу за более высокие места по итогами регулярного чемпионата ВХЛ. «Питерец.ру» надеялся, что «Динамо» из Северной столицы сможет взять реванш у барнаульской команды «Динамо-Алтай» за крупное поражение в сентябре прошлого года: тогда дубль хоккеиста с поэтичной фамилией Тютчев позволил алтайцам выиграть со счётом 4:1.

Но в первом периоде сегодняшнего матча словно продолжился барнаульский кошмар: «Динамо-Алтай» вело две шайбы по ходу стартовой двадцатиминутки. Обе шайбы гостей (отличились в составе барнаульцев Кокшаров и Ремов) были заброшены не без везения, но завершать стартовый отрезок встречи со счётом 0:2 петербуржцам не хотелось. Повезло Егору Сердюку, который убежал на рандеву с голкипером гостей Никитиным и сумел забить. Дмитрий Пархоменко усомнился в правильности гола Сердюка, за что алтайские динамовцы получили ещё и малый штраф.

Прямо перед вторым перерывом Кирилл Беляев сравнял счёт, а третий период завершился со счётом 3:0 в пользу команды Владимира Крикунова, итог – 5:2, победной стала шайба Руслана Гимбатова.



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