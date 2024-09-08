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Питерец.ру » Спорт » В 1-м туре мужской волейбольной Суперлиги петербургский «Зенит» победил «Нефтяник» 3–0, а «Динамо-ЛО» выиграло тай-брейк у АСК

В 1-м туре мужской волейбольной Суперлиги петербургский «Зенит» победил «Нефтяник» 3–0, а «Динамо-ЛО» выиграло тай-брейк у АСК

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26
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Кубинский новичок «сине-бело-голубых» Марлон Янт набрал в матче с оренбуржцами 16 очков.

«Зенит» из Санкт-Петербурга уверенно стартовал в новом сезоне волейбольной Суперлиги, расправившись с «Нефтяником» из Оренбурга в трёх партиях. «Питерец.ру» приводит счёт по партиям 25:13, 25:18, 25:12. Уже по тому факту, что оренбургский клуб сумел набрать за три сета всего 43 командных очка, наглядно демонстрирует разницу в классе.

С первых минут вышли у «Зенита» Янт, Космин, Бабкевич, Яковлев, Динейкин и Бутько – подобное сочетание поклонники петербургского клуба видели и на Кубке Легенд. Уже первый подававший первым Космин сумел поставить перед приёмом «Нефтяника» ряд неразрешимых задач – 7:0! И вторую партию фаворит начал уверенно – 5:0. Лишь в третьем сете игравший на домашней площадке «Нефтяник» попытался порадовать зрителей, но хотя бы затянуть борьбу не получилось.

«Динамо-ЛО» выдало настоящий триллер с нижегородским АСК, состав которого усилил кубинец Консепсьон. Команды доигрались до тай-брейка, на котором сильнее оказались сосновоборцы – 15:12 и 3–2 в стартовой игре сезона Суперлиги – 2024/2025. Клубный сайт динамовской команды отметил хорошую игру Тюшкевича и Мергарехо, а у гостей очень старался новый связующий Филиппов. АСК показал достойную  комбинационную игру, но для победы этого не хватило.

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