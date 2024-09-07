ВХЛ: «СКА-Нева» победила «Торос» – 4:2, а петербургское хоккейное «Динамо» выиграло у «Ижстали» – 5:3

Суббота 7 сентября стала символическим триумфом петербургского клубного хоккея: в Тольятти СКА обыграл «Ладу», а обе команды из города на Неве в ВХЛ тоже добились побед. «Питерец.ру» поздравляет Семёна Демидова: этот игрок «СКА-Невы» сумел сделать дубль в первом для команды Николая Воеводина матче сезона и внёс весомый вклад в итоговую победу. Невчане обыграли в гостях «Торос» из Нефтекамска со счётом 4:2 (авторами ещё двух шайб в составе петербуржцев стали Владислав Романов и Иван Кузьмин). Прямая речь Воеводина:

«У нас была первая игра в сезоне – важно было начать выезд с победы. По игре не всё было гладко... Всё, что было нужно для победы, мы сделали!»



«СКА-Нева» проведёт в гостях ещё три матча регулярного сезона: с «Ижсталью» в Ижевске 9 сентября, в Кирово-Чепецке с «Олимпией» 11 сентября и в Перми с «Молотом» 13 сентября, после чего вернётся в Санкт-Петербург для встречи с альметьевским «Нефтяником» 19 сентября.

Вторую игру подряд со старта нового сезона выиграло петербургское «Динамо». Субботний поединок с «Ижсталью» получился результативным – коллектив Игоря Гришина на чужом льду выиграл со счётом 5:3. Автором победной шайбы в этом матче стал на 34-й минуте динамовский форвард Александр Ушаков.