«СКА-Нева» победила в овертайме «Ижсталь» со счётом 2:1, победную шайбу забросил Семён Демидов

Вслед за победой на старте сезона – 2023/2024 над нефтекамским «Торосом» «СКА-Нева» выиграла и матч в Ижевске. «Ижсталь» начала чемпионат с крупной победы над клубом «Юнисон-Москва» (3:0), после чего клуб из столицы Удмуртии проиграл московской «Звезде» (1:2) и петербургскому «Динамо» (3:5).

В первом периоде гостевого матча с «Ижсталью» несколько раз пришлось демонстрировать свою квалификацию голкиперу невчан Кириллу Герасимюку. Автором первой шайбы стал Святослав Гребенщиков, которого «Питерец.ру» относит к звёздам ВХЛ. Именно после сэйва голкипера «СКА-Невы» Гребенщикову в ответной атаке удалось открыть счёт – случилось это огорчительное для зрителей ижевского стадиона «Олимпиец» событие на 16-й минуте.

В дальнейшем петербуржцы долго удерживали минимальное преимущество в счёте, но «Ижстали» помог обладатель необычного имени Даниэл Поярков, поразивший ворота отлично игравшего Герасимюка на 56-й минуте. В овертайме победу «СКА-Неве» принесла комбинация с участием Егора Шеховцова и Даниила Лазутина, завершившаяся точным броском Семёна Демидова – 2:1ОТ в пользу гостей.

«Ижсталь» не только перебросала армейцев с Невы (35–24), но и серьёзно превзошла команду Николая Воеводина по силовым приёмам (10–1).