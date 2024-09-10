ента новостей

19:51
На трассе А-121 «Сортавала» введут реверсивное движение
19:41
«СКА-Нева» победила в овертайме «Ижсталь» со счётом 2:1, победную шайбу забросил Семён Демидов
18:23
Ковид все еще остается
17:59
Выросли судебные пошлины при долгах ЖКХ
13:30
В России пожаловались на невозможность зарегистрироваться в Google-почте
13:12
В Колпино в ДТП каршерингового автомобиля с автобусом пострадало 4 человека
12:39
Сети 5G будут работать на отечественных базовых станциях
12:36
В Петербурге отметили 106-ю годовщину формирования военно-политических органов Росгвардии
12:35
Два съезда на развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют в период 11 по 16 сентября
12:32
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке яхты «Штормовая Чайка»
09:56
В Красносельском районе 17-летний мигрант изнасиловал 12-летнюю соотечественницу
09:17
На Ленинском проспекте «Лада Гранта» сбила 9-летнего мальчика
09:09
На улице Пионерстроя мигрант ограбил женщину
09:04
Сеть «Леонардо» испытывает сложности
08:20
Бельский высказался о Беглове
01:46
Бессилие атаки СКА в Ярославле: вратарь «Локомотива» Даниил Исаев не пропустил и помог команде Игоря Никитина победить петербургский клуб со счётом 2:0
20:18
ВХЛ: петербургское «Динамо» разгромило в гостях «Торос» 5:0, «сухарь» оформил голкипер-новичок Евгений Ярославлев
19:38
Петербургский мини-футбольный «Кристалл» дважды проиграл «КПРФ» в Климовске – 1:4 и 4:5
18:09
Выставка фотографий Михаила Дагаева — «Глазами Пилигрима»
16:07
Студенты РГПУ им. А. И. Герцена вышли в финал конкурса «Флагманы образования»
16:05
Названы страхи россиян в интернет-пространстве
15:59
В Петербурге началась неделя приемов «Единой России» по вопросам правовой поддержки
15:46
Выставка «Победившие гравитацию»
15:32
Выставка «Короткие истории»
15:24
В Приозерском районе Ленобласти на трассе «Сортавала» с 10 по 30 сентября ограничат пропускную способность
15:00
Лучшими игроками первой игровой недели сезона КХЛ – 2024/2025 стали голкипер «Локомотива» Даниил Исаев, защитник «Автомобилиста» Ник Эберт и нападающий «Куньлуня» Наиль Якупов
11:03
На улице Руднева иномарка сбила 5-летнего ребенка
10:55
В Красногвардейском районе иномарка сбила 11-летнего мальчика на велосипеде
09:39
В Петербурге задержали стрелка с шоссе Революции
09:36
В Приморском районе отец в убил 18-летнюю дочь
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «СКА-Нева» победила в овертайме «Ижсталь» со счётом 2:1, победную шайбу забросил Семён Демидов

«СКА-Нева» победила в овертайме «Ижсталь» со счётом 2:1, победную шайбу забросил Семён Демидов

0
19
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
На фото – нападающий «СКА-Невы» Владимир Барабанов, который в новом сезоне очков ещё не набирал.

Вслед за победой на старте сезона – 2023/2024 над нефтекамским «Торосом» «СКА-Нева» выиграла и матч в Ижевске. «Ижсталь» начала чемпионат с крупной победы над клубом «Юнисон-Москва» (3:0), после чего клуб из столицы Удмуртии проиграл московской «Звезде» (1:2) и петербургскому «Динамо» (3:5).

В первом периоде гостевого матча с «Ижсталью» несколько раз пришлось демонстрировать свою квалификацию голкиперу невчан Кириллу Герасимюку. Автором первой шайбы стал Святослав Гребенщиков, которого «Питерец.ру» относит к звёздам ВХЛ. Именно после сэйва голкипера «СКА-Невы» Гребенщикову в ответной атаке удалось открыть счёт – случилось это огорчительное для зрителей ижевского стадиона «Олимпиец» событие на 16-й минуте.

В дальнейшем петербуржцы долго удерживали минимальное преимущество в счёте, но «Ижстали» помог обладатель необычного имени Даниэл Поярков, поразивший ворота отлично игравшего Герасимюка на 56-й минуте. В овертайме победу «СКА-Неве» принесла комбинация с участием Егора Шеховцова и Даниила Лазутина, завершившаяся точным броском Семёна Демидова – 2:1ОТ в пользу гостей.

«Ижсталь» не только перебросала армейцев с Невы (35–24), но и серьёзно превзошла команду Николая Воеводина по силовым приёмам (10–1).

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-08-2024, 16:32
«СКА-Нева» после крупной победы над «Горняком-УГМК» 7:4 проиграла «Молоту» 1:2 на турнире имени Шилова
17-11-2023, 23:13
ВХЛ: «СКА-Нева» в овертайме уступила «Ижстали» (1:2), а петербургское хоккейное «Динамо» обыграло «Торос» со счётом 2:0
16-11-2023, 00:09
Петербургское хоккейное «Динамо» разгромило «Ижсталь» со счётом 5:1, но отстаёт от зоны плей-офф в ВХЛ на 5 очков
22-02-2024, 23:28
Дубль Кирилла Танкова помог «СКА-Неве» победить в овертайме «Южный Урал» в первом матче плей-офф ВХЛ – 2024
21-01-2024, 20:18
ВХЛ: в петербургском дерби «Динамо» оказалось сильнее «СКА-Невы», счёт – 2:1 в пользу команды Владимира Крикунова
7-09-2024, 22:11
ВХЛ: «СКА-Нева» победила «Торос» – 4:2, а петербургское хоккейное «Динамо» выиграло у «Ижстали» – 5:3

Происшествия на дорогах

0
100
Сегодня, 13:12
В Колпино в ДТП каршерингового автомобиля с автобусом пострадало 4 человека
0
77
Сегодня, 09:17
На Ленинском проспекте «Лада Гранта» сбила 9-летнего мальчика
0
172
Вчера, 11:03
На улице Руднева иномарка сбила 5-летнего ребенка
0
129
Вчера, 10:55
В Красногвардейском районе иномарка сбила 11-летнего мальчика на велосипеде
Наверх