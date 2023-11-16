Петербургское хоккейное «Динамо» разгромило «Ижсталь» со счётом 5:1, но отстаёт от зоны плей-офф в ВХЛ на 5 очков

«Питерец.ру» рад разгрому, который хоккейное «Динамо» учинило «Ижстали». Начало было положено уже в первом периоде, когда коллектив Ярослава Люзенкова сумел добиться крупного перевеса в счёте – 3:0. Автором первой заброшенной шайбы в ворота «Ижстали» стал Павел Елизаров, отличившийся сразу после динамовского меньшинства. Затем отличился защитник Вячеслав Сараев, который сначала забил сам, затем ассистировал Кириллу Беляеву на 13-й минуте. «Ижсталь», которая в сезоне – 2023/2024 плетётся в хвосте турнирной таблицы, контраргументов в дальнейшем не нашла, хотя огрызнуться одной заброшенной шайбой гостям удалось.

После того, как в середине второго отрезка встречи счёт стал 3:1 в пользу петербуржцев, забивали только хозяева льда. Никита Буруянов на 36-й минуте реализовал «лишнего» с передач Михасёнка и Волченкова. Итоговые 5:1 зажглись на табло после точного броска Макара Ханина, результативную передачу которому отдал Шараканов.

Люзенкову понравился первый период, особенно – первые 10 минут. Наставник «Ижстали» Константин Маслюков резюмировал итоги разгрома своей команды так:

«Проиграли во всём».

Впереди у динамовцев – два домашних матча. 17 ноября соперником станет «Торос», 19 ноября – «Челны».