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Питерец.ру » Спорт » Российский шахматист Ян Непомнящий забыл, как выигрывать эндшпиль с минимальным позиционным перевесом и с ничьей стартовал на турнире претендентов

Российский шахматист Ян Непомнящий забыл, как выигрывать эндшпиль с минимальным позиционным перевесом и с ничьей стартовал на турнире претендентов

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.fide.com
Все четыре партии в мужском претендентском турнире завершились вничью, поэтому Непомнящий пока ни от кого не отстал.

«Питерец.ру» ранее сообщал о далеко не самом лучшем выступлении российского гроссмейстера Яна Непомнящего на турнире в Вейк-ан-Зее. Вот и в 1-м туре стартовавшего в Канаде турнира претендентов играющий там под нейтральным флагом Непомнящий не смог победить слабейшего по рейтингам и всем раскладам участника – азербайджанского гроссмейстера Ниджата Абасова. Российский шахматист в эндшпиле не сумел воспользоваться минусом позиции белых: седьмой чемпион мира Василий Смыслов лет 70 назад наверняка выиграл бы в такой ситуации. Ничья чёрными на старте – нормальный результат, так как впереди ещё 13 туров. Но уже во 2-м туре соперник у Непомнящего будет значительно сильнее – французский гроссмейстер Фируджа (не Фирузджа!) является одним из фаворитов претендентского отбора на матч с действующим чемпионом мира Дин Лижэнем.

Вничью завершились и три другие партии стартового раунда. Американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура сыграли интересную партию, но результативной она не стала. Дружба победила и в партии двух представителей Индии – Доммараджу Гукеша и Сантоша Видита. Молодёжь мировой шахматной элиты в лице Фируджи и финалиста Кубка мира в Баку Рамешбабу Прагнанандхи тоже завершила свою баталию миром.


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