В 11-м туре волейбольной Суперлиги и петербургский «Зенит», и «Динамо-ЛО» из Ленобласти одержали победы над не самыми сильными соперниками

Мужская волейбольная Суперлига по-прежнему очень интересует «Питерец.ру». Причина проста: сразу два клуба, имеющих отношение к Санкт-Петербургу и Ленинградской области, выступают в высшем свете российского волейбола, хотя дела в сезоне – 2023/2024 у «Зенита» и «Динамо-ЛО» идут по-разному. Измученные травмами ведущих игроков «сине-бело-голубые» уже проиграли пять матчей в нынешнем сезоне: «Зениту-Казани» (1–3), московскому «Динамо» (1–3), «Локомотиву» (0–3), «Белогорью» (1–3) и дерби сосновоборцам с «любимым» счётом 1–3.

На этот раз команда ещё не уволенного Виктора Сидельникова обыграла нижегородский АСК в четырёх сетах (Фёдор Воронков набрал в этой встрече 21 очко). Ключевым здесь стал стартовый сет, который петербуржцы смогли выиграть со счётом 27:25, после чего взяли под контроль ход игры.

«Динамо-ЛО» в этом туре отправилось в Минск, где сыграло с солигорским «Шахтёром» на стадионе «Уручье». Восстановился Тодор Скримов, который оказал посильную помощь сосновоборцам, выигравшим этот гостевой матч 3–1. Две первые партии завершились одинаково – 25:22 в пользу команды Александра Климкина. «Шахтёр» смог в борьбе взять третий сет, но динамовцы из Ленобласти не упустили победу в следующей партии – снова 25:22.