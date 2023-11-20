Петербургский волейбольный «Зенит» уныло проиграл в Новосибирске «Локомотиву»: всему виной проблемы с составом

«Питерец.ру» огорчён счётом второй партии в матче новосибирского «Локомотива» и петербургского «Зенита» в том же 6-м туре мужской Суперлиги, в котором «Динамо-ЛО» как могло сражалось в Казани с чемпионом.

Если за поражение сосновоборцев в Казани со счётом 0–3 вряд ли можно всерьёз упрекать команду Александра Климкина, то петербургский «Зенит» потерпел самое безвольное поражение в нынешнем чемпионате. Да, команда Виктора Сидельникова снова испытывала кадровые проблемы: не сыграли с «Локомотивом» Егор Клюка, Виктор Полетаев, Иван Яковлев и Тимофей Тихонов. Но проигрывать важный второй сет со счётом 12:25 явно не стоило.

Были у «Зенита» шансы взять первый сет, но диагональный Павел Железняков не справился с организованным блоком железнодорожников. Так 23:22 в пользу «Зенита» превратились в итоговые 23:25. Проигрывая 5 очков по ходу третьей партии, «Зенит» сумел подтянуться к сопернику, но лишь навязал борьбу – 22:25 и 0–3 в матче.

Если после поражения в прошлом туре от московских динамовцев (1–3) сразу два зенитовца оказались в символической сборной тура (речь – о связующем Дмитрии Ковалёве и центральном блокирующем Максиме Космине), то вояж в Новосибирск «сине-бело-голубым» лучше поскорее забыть.