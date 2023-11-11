СКА победил «Нефтехимик» и набрал в чемпионате КХЛ 30 очков после 28 игр

Прошлый матч с «Нефтехимиком» надолго запомнится поклонникам СКА. Дубль Жукенова тогда помог нижнекамцам всухую обыграть невских армейцев на «Нефтехим-Арене», и вот – возможность взять реванш, которой СКА и воспользовался.

«Питерец.ру» обратил внимание, что ворота СКА снова защищал Никита Серебряков – такими темпами он может провести чемпионат – 2023/2024 вообще практически без замен! На этот раз вторым вратарём был заявлен шведский легионер Юхан Матссон, которому теперь придётся побороться с Серебряковым за игровое время.

С 16-й по 22-ю минуту судьба матча СКА и «Нефтехимика» была решена – СКА четырежды поразил ворота Долганова. Две из этих шайб на счету Михаила Воробьёва, по разу отличились давно не забивавший Борна Рендулич и демонстрирующий прекрасную результативность защитник Александр Никишин. Проигрывая 0:4, гости встрепенулись и отыграли две шайбы: отличились Брюквин и старый знакомый трибун «Ледового» Наиль Якупов. Первый номер драфта НХЛ 2012 года, которому 6 октября исполнилось 30 лет, смог реализовать большинство после удаления Эмиля Галимова.

Безголевой третий период оформил домашнюю победу СКА со счётом 4:2. Петербуржцы набрали 30 очков – столько же у ЦСКА и «Северстали».