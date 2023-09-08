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Питерец.ру » Спорт » СКА проиграл в Ярославле «Локомотиву» со счётом 2:3 несмотря на подвиги защитника Александра Никишина

СКА проиграл в Ярославле «Локомотиву» со счётом 2:3 несмотря на подвиги защитника Александра Никишина

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ska.ru
Защитник СКА Никишин поучаствовал в обеих шайбах петербуржцев, но это не хватило даже для ничьей.

«Локомотив» начал чемпионат КХЛ – 2023/2024 с поражения от «Торпедо» (2:5), после чего обыграл в овертайме «Трактор» (3:2, дубли в том матче сделали ярославец Артур Каюмов и челябинец Семён Тер-Аргучинцев). СКА в прошлом матче был бит в Нижнем Новгороде теми же торпедовцами (3:4), а прошлый очный матч невских армейцев с железнодорожниками в ярославле и вовсе завершился с «футбольным» счётом 1:0 в пользу «Локомотива».

«Питерец.ру» обратил внимание на «понижение» Алекса Гальченюка: американца отправили из первой тройки в третью, к Александру Кадейкину и Ивану Демидову. СКА смог быстро огорчить ярославские трибуны, открыв счёт уже на 3-й минуте после глупого удаления в составе соперника (нарушение численного состава – всегда глупый малый штраф). Распечатать ворота Исаева удалось Михаилу Воробьёву с передач Александра Никишина и пока не слишком результативного Марата Хайруллина (2 очка в 4 играх).

Но лидер ярославских атак Максим Шалунов сравнял счёт на 13-й минуте, и первый период завершился ничейным счётом 1:1. Роковым для СКА стал второй период, в котором малые штрафы один за другим схлопотали Максим Федотов и Сергей Сапего. Так 1:1 превратились в 1:3, а после шайбы Никишина итоговый счёт – 2:3.

 

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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