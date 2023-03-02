СКА проиграл первый матч в плей-офф, но должен проходить минское «Динамо»

Уверенная победа СКА в регулярном чемпионате – 2022/2023 могла несколько расхолодить невских армейцев перед началом розыгрыша Кубка Гагарина. «Питерец.ру» не склонен драматизировать проигрыш в стартовом матче первого раунда серий на выбывание, но доводить дело до 0–2 перед переездом в Минск.

До 25-й минуты отчётного матча всё было хорошо: СКА дважды вёл в счёте (отличились Дмитрий Яшкин и Евгений Кетов), а гости оба раза отыгрывались (шайбы у «Зубров» забросили Пышкайло и Пакетт). Но удаление Марат Хайруллина стало началом провала СКА, затянувшегося на полтора периода. Сначала Пакетт превратил 2:2 в 3:2 в пользу динамовцев, после чего Дмитрий Николаев пропустил ещё дважды после точных бросков Горбунова и Алистрова.

Тренерский штаб СКА при счёте 2:4 решил заменить вратаря на полевого игрока, но это привело лишь к пятой шайбе в ворота хозяев льда, автором которой стал Пинчук. После этого минчане расслабились и дважды пропустили (вписали себя в протокол игры Александр Волков и Никита Гусев). Но попадание Алистрова в пустые ворота СКА за 6 секунд до сирены завершило борьбу – 4:6.