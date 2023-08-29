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Питерец.ру » Спорт » Данила Моисеев стал одиннадцатым хоккеистом, перешедшим из СКА в тольяттинскую «Ладу» за лето 2023 года

Данила Моисеев стал одиннадцатым хоккеистом, перешедшим из СКА в тольяттинскую «Ладу» за лето 2023 года

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ska.ru
Называть ли после этого «Ладу» фарм-клубом СКА? Ответ – нет!  

«Питерец.ру» продолжает наблюдать за неравной борьбой СКА и так называемого «потолка зарплат» в Континентальной хоккейной лиге. «Потолок» платёжной ведомости составляет 900 млн рублей на всех. Невским армейцам уже пришлось пойти на существенные кадровые жертвы, отпустив в другие команды лидеров прошлого сезона – Дмитрия Яшкина, Дамира Жафярова и Игоря Ожиганова. А история трансферных взаимоотношений СКА и вернувшейся в Лигу тольяттинской «Лады» заслуживает отдельного сюжета.

Данила Моисеев по подсчётам внимательных спортивных обозревателей стал уже одиннадцатым (!) игроком, перебравшимся в межсезонье в Тольятти. По слухам, 25-летний форвард не захотел пойти на понижение зарплаты, но верится в это с трудом: слишком уж большое количество игроков было в «ростере» у Романа Ротенберга. Да и единственное очко, набранное Моисеевым за 22 матча прошлого сезона, не впечатляют.

Ранее состав «Лады» усилили вратари Владислав Подъяпольский и Никита Богданов, защитники Георгий Солянников, Евгений Корешков, Григорий Грязнов, Евгений Калабушкин и форварды Андрей Алтыбармакян, Никита Попугаев, Павел Колтыгин и Алексей Ожгихин – все они раньше были в СКА.

Уже 4 сентября «Лада» и СКА встретятся в Тольятти.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Все по теме: хоккей СКА
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