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Питерец.ру » Спорт » Петербуржцы порадовали на IX Российско-Китайских летних молодёжных играх, завершившихся в городе Чунцин (КНР)

Петербуржцы порадовали на IX Российско-Китайских летних молодёжных играх, завершившихся в городе Чунцин (КНР)

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
kfis.gov.spb.ru
Всего российские спортсмены завоевали 92 медали, из которых 37 – золотые.

«Питерец.ру» много внимания уделяет профессиональным клубам, которых в Санкт-Петербурге и Ленинградской области довольно много. Система «Зенитов» (футбол, баскетбол, волейбол, а с недавних пор ещё и гандбол), СКА, «Динамо-ЛО», «Ленинградка», «Ленинградец» и так далее. На этот раз в центре внимания – официальное сообщение городского спорткомитета (председатель – Антон Шантырь) о завершении в китайском Чунцине Девятых Российско-Китайских молодёжных летних игр. У филологов могли бы возникнуть вопросы к написанию словосочетания, связанного с соревнованиями в Чунцине, но главное – не это.

Важно то, что российские спортсмены, выступая под своим флагом, собрали в Чунцине солидный комплект медалей. Всего – 92, из них первых мест – 37. Спорткомитет особо отметил делегатов Северной столицы на играх в Китайской Народной Республике.

У пловцов золотыми медалями награждены Мирон Лифинцев, Ярослав Стельмах и Влада Егги (все спортсмены – СШОР «Экран»). В составе ставших чемпионами игр баскетболистов – сразу пятеро представляют систему «Зенита»: Георгий Вороненко, Владимир Ершов, Георгий Мордвинов, Александр Поротников и Михаил Пресняков.

Серебро в вольной борьбе завоевала Виолетта Бирюкова (категория до 49 кг).

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