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Питерец.ру » Общество » Китайских автомобилей станет больше

Китайских автомобилей станет больше

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге хотят увеличить продажи китайских автомобилей

Пока Соединенные Штаты и Европа играют с нами в санкции, от этого всего очень сильно выигрывает Китай. Представители Поднебесной рады недальновидной политике Запада, поскольку извлекают из нее серьезную выгоду. Это касается и автомобильной промышленности.

Власти Петербурга начали обсуждать с китайскими представителями вопросы расширения присутствия автокомпаний КНР в Северной столице. По данным «Питерец.ру», пройдут прямые переговоры с китайскими автомобильными заводами. Речь идет о BYD, FAW, Changan, Chery, Dongfeng, GAC, Geely, Haval.

В Петербурге хотят увеличить продажи китайских авто. Вряд ли в Поднебесной откажутся от такой перспективы. Китайцы с удовольствием начнут продавать свои машины. Здесь все зависит от технической возможности этих заводов.

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