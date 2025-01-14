В Московском районе поймали хулиганов, угрожавших пистолетом кассиру магазина

Поздним вечером 12 января, около 23 часов к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о том, что неизвестный угрожал пистолетом кассиру сетевого магазина на Пулковском шоссе.

В тот же вечер сотрудники полиции возле дома 14 «г» по Пулковскому шоссе задержали 27-летнего слесаря и его товарища-ровесника, которых подозревают в том, что из хулиганских побуждений напугали светошумовым пистолетом 54-летнеюю женщину-кассира.

Подозреваемых доставили в отдел полиции, где на них составили административные протоколы по статье 20.1 (мелкое хулиганство) и 20.8 КоАП РФ (нарушение правил хранения оружия и патронов к нему).

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Одного из нападавших поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.