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Питерец.ру » Происшествия » На Васильевском острове иномарка насмерть сбила пожилую женщину

На Васильевском острове иномарка насмерть сбила пожилую женщину

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Василеостровском районе, в котором погибла пешеход

Сегодня вечером, 25 ноября около 17 часов 15 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 37 по улице Кораблестроителей на пешеходном переходе автомашина насмерть сбила пожилую женщину.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что женщина пыталась перебежать проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе на запрещающий сигнал светофора и была сбита автомобилем «Хендай», которым управлял 43-летний водитель.             

От удара женщина погибла на месте. Личность погибшей устанавливается.

По факту ДТП полицейские проводит проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров, ДТП, пострадавший пешеход
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