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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские раскрыли убийство 20-летней давности в Английском парке Петергофа

Полицейские раскрыли убийство 20-летней давности в Английском парке Петергофа

0
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Опубликовал: Anton78
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Сотрудниками полиции раскрыто убийство 20-летней давности в Английском парке Петергофа

15 августа 2002 года около 11 часов 30 минут на территории Петергофа, в лесопарковой полосе северо-западной части Английского парка, в 100 метрах от обочины дороги, ведущей в психоневрологический интернат, был обнаружен труп 22-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Однако, тогда выйти на след преступника полицейским не удалось.
В ходе работы по уголовному делу была получена оперативная информация, что к совершению указанного преступления причестен ранее судимый 41-летний житель Красносельского района Петербурга.
Вчера, 10 апреля 2024 года в ходе реализации полученной информации, сотрудники Управления уголовного розыска регионального Главка совместно с оперативниками Петродворцового района задержали подозреваемого.
Задержанного подозревают в том, что 10 августа 2002 года на территории Английского парка, в результате внезапного конфликта, возникшего на фоне совместного распития спиртных напитков, нанес своему собутыльнику ранения ножом в область груди и шеи, после чего с места преступления скрылся.
Подозреваемого передали следователям.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петродворцовый район убийство ножевое ранение
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