В Петербурга раскрыли убийство 20-летней давности

Вечером 16 августа 2023 года около 20 часов 10 минут возле дома 84 корпус 3 по проспекту Просвещения, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, опергруппой полиции Выборгского района Петербурга при содействии экспертно-криминалистического центра полицейского Главка, за совершение преступления задержан 51-летний местный житель, работающий сторожем, который изобличен в убийстве, совершенном в 2002 году.

Установлено, что 30 января 2002 года подозреваемый, находясь в гостях в квартире в доме 58 корпус 2 по проспекту Луначарского, во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, молотком нанёс несколько ударов по голове своему приятелю, от которых тот скончался.

В 2002 году по данному факту в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемый передан в следственные органы.