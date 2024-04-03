В Петербурге поймали метателей дымовой шашки в магазин

Ранее сообщалось, что 2 апреля 2024 года около 6 часов утра к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация от грузчика магазина о том, что неизвестные закинули дымовую шашку в помещение магазина "Дикси", расположенном в доме 2 по улице Лени Голикова.

В результате инцидента никто не пострадал.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в тот же день возле дома 17 корпус 1 по Дачному проспекту сотрудники полиции по горячим следам по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали двоих местных жителей, 24 и 29 лет.

Причиной поступка стало сильное алкогольное опьянение и обида на персонал магазина за то, что оказались продавать спиртное.

Злоумышленников доставили в отдел полиции, где были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Старший из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.