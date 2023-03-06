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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержаны подозреваемые в нападении на сотрудника магазина

В Петербурге задержаны подозреваемые в нападении на сотрудника магазина

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Опубликовал: Anton78
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Telegram
Сотрудниками полиции задержаны подозреваемые в нападении на сотрудника магазина

Накануне днем около 13 часов 15 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение о том, что в магазине по Дачному проспекту дом 33 после драки лежит мужчина.
В результате выезда на место происшествия сотрудниками полиции обнаружен труп гражданина одной из сопредельных республик, 1984 года рождения, находящего в федеральном розыске на территории своей страны.
Установлено, что мужчина предпринял попытку остановить двух похитителей, которые попытались вынести товар из указанного магазина, однако в ходе потасовки ему внезапно стало плохо, после чего, он скончался до приезда скорой помощи.
В этот же день полицейские возле дома 33 корпус 1 по Дачному проспекту по подозрению в причастности к этому происшествию задержали двоих ранее судимых граждан, 1991 и 1992 годов рождения.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
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