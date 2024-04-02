Сегодня ранним утром, 2 апреля 2024 года около 06 часов 00 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация от грузчика магазина "Дикси" о том, что неизвестные закинули дымовую шашку в помещение магазина, расположенного в доме 2 по улице Лени Голикова. В результате инцидента никто не пострадал.
По факту произошедшего полицейские проводят проверку.
Принимаются все необходимы меры к розыску и задержанию злоумышленника.
В Петербурге неизвестные кинули «дымовую шашку» в магазин
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Опубликовал: Anton78
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В Кировском районе Петербурга полицейские ищут злоумышленника, кинувшего «дымовую шашку» в магазин
Сегодня ранним утром, 2 апреля 2024 года около 06 часов 00 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация от грузчика магазина "Дикси" о том, что неизвестные закинули дымовую шашку в помещение магазина, расположенного в доме 2 по улице Лени Голикова. В результате инцидента никто не пострадал.
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