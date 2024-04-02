В Петербурге неизвестные кинули «дымовую шашку» в магазин

Сегодня ранним утром, 2 апреля 2024 года около 06 часов 00 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация от грузчика магазина "Дикси" о том, что неизвестные закинули дымовую шашку в помещение магазина, расположенного в доме 2 по улице Лени Голикова. В результате инцидента никто не пострадал.

По факту произошедшего полицейские проводят проверку.

Принимаются все необходимы меры к розыску и задержанию злоумышленника.