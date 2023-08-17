В Лужском районе после пожара в частном доме обнаружено обгоревшее тело человека

Сегодня ночью около 03 часов 05 минут в экстренные службы Лужского района Ленинградской области поступило сообщение о пожаре в поселке Торковичи. Пламя охватило 77 квадратных метров частного дома с пристроенным гаражом и стоявшей рядом баней. На место происшествия выехали дежурные смены 135-й и 137-й пожарных частей: 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Возгорание ликвидировали около 05 часов 50 минут.

При разборе сгоревших конструкций обнаружено сильно обгоревшее тело человека. Данные погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.