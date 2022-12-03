В Гаврилово после пожара обнаружили тело мужчины

Сегодня около 05 часов 30 минут в экстренные службы Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение о пожаре в поселке Гаврилово. Пламя охватило 30 квадратных метров частного дома.

На место происшествия выехали дежурные смены 52 и 53 пожарных частей: 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Возгорание ликвидировано около 06 часов 45 минут.

Как сообщили 47news полицейские, горел двухэтажный каркасно-щитовой дом на улице Центральной в Гаврилово. В здании после пожара обнаружено тело 52-летнего мужчины. Обстоятельства его гибели устанавливаются.