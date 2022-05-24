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Питерец.ру » Происшествия » В Санкт-Петербурге полицейские задержали пьяного водителя

В Санкт-Петербурге полицейские задержали пьяного водителя

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Санкт-Петербурге полицейские задержали нетрезвого водителя

Сегодня около 01 ночи в Петербурге возле дома №66 по Гражданскому проспекту сотрудники ОСБ ДПС УГИБДД для проверки документов остановили автомобиль «Шкода Рапид». За рулем иномарки находился петербуржец, 1993 года рождения, с визуальными признаками наркотического опьянения, предположительно, под воздействием амфетамина.

Пытаясь избежать ответственности, нарушитель предъявил удостоверение государственной структуры, правда уже много лет несуществующей. Более того, при внимательном изучении оказалось, что удостоверение еще и поддельное. Проверив нарушителя по базе ГИБДД, полицейские установили, что он лишен права управления автомобилем за езду в состоянии опьянения.

В связи с этим в отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 12.7.2 КоАП РФ за управление автомобилем в период лишения прав. В ближайшее время злоумышленник будет доставлен суд для принятия решения об административным аресте. Кроме того, за повторную езду в нетрезвом виде решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ. Автомобиль нарушителя изъят и помещен на спецстоянку.

Источник: ГУ МВД
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